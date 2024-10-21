В Крыму назвали квадробинг, чайлдфри и ЛГБТ опасными экспериментами Запада

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), квадробинг и чайлдфри опасными социальными экспериментами Запада, которые предназначены для борьбы с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению политика, этими экспериментами западные страны отслеживают реакцию российского общества, ищут, за что можно «зацепиться», чтобы повредить идентичность российского народа, «если не взорвать, то хотя бы оцарапать», оторвать людей от системы основополагающих ценностей.

Константинов отметил, что семья, коллектив, страна, общество, любимый город – все это является частью идентичности, и потеря одной из частей обязательно деформирует остальные.

В частности, через разрушение семьи достигается цель разрушения общества, государства, цивилизации, подчеркнул глава крымского парламента. Он назвал социальные эксперименты Запада очень опасными теориями, которые уводят человека от таких сложностей, как родить и воспитать ребенка, построить семью сложно.

Ранее сообщалось, что в России взлетели продажи товаров для квадроберов.