Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Южной Кореи вызвал российского посла

Yonhap: МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за слухов о перемещении войск КНДР

close
МИД РФ

Министерство иностранных дел (МИД) Южной Кореи вызвало российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева в связи с информацией о перемещении войск КНДР в Россию. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным журналистов, российский дипломат был вызван в южнокорейский МИД, чтобы выразить ему «сожаление в связи с отправкой Северной Кореей своих солдат» на Украину. Как утверждают местные чиновники, позицию правительства Южной Кореи до Зиновьева донес первый замминистра иностранных дел Ким Хон Гюн. Посол, в свою очередь, подтвердил встречу, но отказался сообщить ее детали.

18 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, где был затронут вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию». В ходе него политик отметил, что Сеул «с самого начала» следил за слухами об отправке войск КНДР в Россию. Глава государства подчеркнул, что Южная Корея в этой ситуации не будет сидеть сложа руки. По его словам, при необходимости власти страны будут готовы принять необходимые меры.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. По его словам, поскольку РФ и КНДР подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развития событий весьма вероятная.

Ранее в Пентагоне прокомментировали версию Украины о присутствии войск КНДР в зоне специальной военной операции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами