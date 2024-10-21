МИД Южной Кореи вызвал российского посла

Министерство иностранных дел (МИД) Южной Кореи вызвало российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева в связи с информацией о перемещении войск КНДР в Россию. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным журналистов, российский дипломат был вызван в южнокорейский МИД, чтобы выразить ему «сожаление в связи с отправкой Северной Кореей своих солдат» на Украину. Как утверждают местные чиновники, позицию правительства Южной Кореи до Зиновьева донес первый замминистра иностранных дел Ким Хон Гюн. Посол, в свою очередь, подтвердил встречу, но отказался сообщить ее детали.

18 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, где был затронут вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию». В ходе него политик отметил, что Сеул «с самого начала» следил за слухами об отправке войск КНДР в Россию. Глава государства подчеркнул, что Южная Корея в этой ситуации не будет сидеть сложа руки. По его словам, при необходимости власти страны будут готовы принять необходимые меры.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. По его словам, поскольку РФ и КНДР подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развития событий весьма вероятная.

Ранее в Пентагоне прокомментировали версию Украины о присутствии войск КНДР в зоне специальной военной операции.