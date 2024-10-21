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Посол Индии прокомментировал ситуацию с высылкой дипломатов

Посол Индии заявил, что Канада не представила доказательств обвинений

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Depositphotos

Канада не предоставила Индии доказательств обвинений против ее дипломатов. Об этом заявил высланный индийский посол Санджай Кумар Верма в интервью канадскому телеканалу CTV.

«Есть пара вещей, которые нам нужно было увидеть; некоторые доказательства, на основе которых мы можем общаться с нашими канадскими коллегами. К сожалению, ни малейшего доказательства нам не предоставили», — сказал дипломат.

Санджай Кумар Верма добавил, что в обоих государствах царит верховенство права. В связи с этим Оттава могла передать доказательства для их дальнейшего рассмотрения в Индии, отметил посол.

По словам дипломата, своими действиями Канада разрушает двусторонние отношения.

14 октября комиссар королевской канадской конной полиции Майк Духем заявил, что правительство Индии через своих агентов осуществляет незаконную деятельность на территории Канады, включая сбор разведданных и акты насилия.

В этот же день власти Канады выслали шесть индийских дипломатов, в том числе верховного комиссара, из-за преступной деятельности, которую, по мнению канадской полиции, они совершили в отношении канадских граждан.

Ранее Трюдо прокомментировал высылку индийских дипломатов из страны.

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