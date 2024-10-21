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Уилан пообещал рассказать, как получил в РФ секретные данные

Пол Уилан отказался говорить, как получил в России секретные данные

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Владимир Песня/РИА Новости

Американец Пол Уилан отказался объяснить, как получил флеш-накопитель с секретными данными, однако пообещал раскрыть эти подробности в своей будущей книге. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

Также Уилан отказался говорить, работал ли он на власти каких-либо стран. Однако, по словам американца, он никогда не занимался шпионажем.

«Меня обвинили в том, что я был бригадным генералом в Разведывательном управлении Министерства обороны (РУМО) США. Как вы знаете, я, безусловно, не был генералом и никогда не работал в РУМО. Я никогда не был секретным агентом», — сказал Уилан.

Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан отрицал свою вину.

1 августа Уилан принял участие в крупнейшем обмене заключенными между Россией и Западом. В нем задействовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

Ранее появились кадры задержания Пола Уилана в Москве.

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