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В родном районе Санду выступили против курса Молдавии в ЕС

Большинство жителей Фалештского района Молдавии против вступления в ЕС

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В Фалештском районе Молдавии оказалось больше противников изменения конституции с целью закрепления евроинтеграции страны, чем сторонников, передает Sputnik Молдова. По данным ЦИК республики, после обработки 95,45% протоколов за инициативу проголосовали 34,01% избирателей, а против выступили 65,99%.

Этот район является родным для действующего президента Молдавии Майи Санду, которая и инициировала референдум о вступлении в ЕС. Политик родилась в городе Рисипены в конце мая 1972 года.

Президентские выборы стартовали в Молдавии утром 20 октября. Параллельно проходит референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз. За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

По подсчетам ЦИК Молдавии, после обработки 81,16% протоколов лидирует Санду с 36,95% голосов, на второй строчке оппозиционный кандидат в президенты, экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло — 29,11%.

Ранее Санду отменила брифинг о ходе выборов и референдума о вступлении Молдавии в ЕС.

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