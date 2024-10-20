В Молдавии заявили, что граждан принуждают к участию в референдуме по ЕС

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику, который баллотируется в президенты страны, сообщил в своем Telegram-канале, что чиновники от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) принуждают граждан республики участвовать в референдуме по вопросу курса на вступление в Евросоюз.

«Со всей страны коллеги информируют, что избирательные чиновники от ПДС обязывают избирателей взять бюллетень для референдума. Это нарушение! Люди, не бойтесь, действуйте рационально», — посоветовал политик.

Кику также попросил молдаван, живущих за границей, поучаствовать в голосовании, чтобы никто не смог сфальсифицировать их волеизъявление.

Утром 20 октября в Молдавии стартовали президентские выборы. Параллельно проходит референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз.

За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

Ранее в МИД Молдавии назвали «искусственными» очереди на избирательные участки в Москве.