Спецслужбы в Великобритании публично обвиняют РФ в диверсиях, чтобы отвлечь внимание граждан от бедственного положения дел на Украине. Такое заявление в ходе интервью для телеканала BBC сделал посол Москвы в Лондоне Андрей Келин.

Дипломат прокомментировал недавнее высказывание главы британской службы контрразведки Ми-5 Кена Маккаллума. Последний обвинил российские спецслужбы в вынашивании планов по «созданию хаоса» на территории европейских стран, а также организации диверсий и иных актов саботажа.

«Хотя глава Ми-5 и произносит эти фразы, он не подкрепляет свои слова фактами и конкретными примерами того, что происходит», — подчеркнул Келин.

При этом он обратил внимание, что таким образом власти Соединенного Королевства пытаются создать у жителей впечатление, будто РФ агрессивно настроена по отношению к ним.

«Мотив в том, что Великобритания очень глубоко увязла в украинском вопросе, а Украина сейчас проигрывает. Для британского правительства — это тоже проигрыш», — добавил посол.

Как сказал дипломат, на этом фоне Лондону приходится искать оправдание огромным расходам на поддержку Киева.

В то же время он отметил, что у Великобритании и РФ имеются каналы связи для обсуждения острых вопросов. По словам Келина, Маккаллуму хорошо известно, «куда обращаться» в случае необходимости.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на обвинения в срыве переговоров РФ и Украины.