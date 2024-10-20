Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол заявил о нежелании Скрипалей общаться с российской стороной

Посол Келин: Лондон утверждает, что Скрипали не хотят связаться с РФ

close
Metropolitan Police/Dylan Martinez/Reuters

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил в интервью британскому телевидению, что Москва все еще ожидает возможности связаться с экс-офицером Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, однако МИД Великобритании утверждает, что они не хотят общаться с российской стороной. Его слова передает РИА Новости.

«Мы все еще ожидаем, что выйдем на контакт со Скрипалями, потому что они граждане России. Мы много раз просили – официально и не официально – поговорить с ними, чтобы установить правду, однако мы до сих пор не получили ответа», — сказал Келин.

Дипломат отметил, что российская сторона задала следователям, ведущим дело об отравлении Скрипалей, огромное число вопросов, однако не получила ответов ни на один.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Британские следователи считают, что Скрипали получили дозу нервно-паралитического вещества А234 («Новичок»). Власти Великобритании обвинили Москву в причастности к произошедшему. Россия все обвинения категорически отрицает.

14 октября адвокат Эндрю О'Коннор озвучил письменные показания Сергея Скрипаля о том, что в Соединенном Королевстве он ощущал себя в полной безопасности и не видел необходимости скрывать свою личность.

Ранее Захарова высказалась о нежелании Скрипалей появляться в суде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами