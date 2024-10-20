Рогозин сообщил, что Черноморский флот «сменил прописку» из-за дронов ВСУ

Черноморский флот России был вынужден передислоцироваться из-за частых атак украинских беспилотников, сообщил в беседе с mk.ru сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

Член Совфеда обсуждал с журналистами изменения, которые претерпели способы применения российских систем вооружения в ходе специальной военной операции (СВО), и привел в качестве примера ситуацию с Черноморским флотом.

«Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», — объяснил Рогозин.

Сообщения о том, что Черноморский флот передислоцировали из Севастополя в Новороссийск, появились осенью 2023 года. Бывший командующий Черноморским флотом ВМФ РФ адмирал Владимир Комоедов отмечал, что перемещение российских военных кораблей из Крыма является верным решением. По его словам, когда суда рассредоточены, их тяжелее обнаружить.

Ранее сообщалось, что Запад грозился уничтожить Черноморский флот в случае применения РФ ядерного оружия.