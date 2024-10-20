Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогозин сообщил, что Черноморский флот «сменил прописку» из-за дронов ВСУ

Рогозин: Черноморский флот «поменял прописку» из-за атак беспилотников ВСУ

close
«Газета.Ru»

Черноморский флот России был вынужден передислоцироваться из-за частых атак украинских беспилотников, сообщил в беседе с mk.ru сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

Член Совфеда обсуждал с журналистами изменения, которые претерпели способы применения российских систем вооружения в ходе специальной военной операции (СВО), и привел в качестве примера ситуацию с Черноморским флотом.

«Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», — объяснил Рогозин.

Сообщения о том, что Черноморский флот передислоцировали из Севастополя в Новороссийск, появились осенью 2023 года. Бывший командующий Черноморским флотом ВМФ РФ адмирал Владимир Комоедов отмечал, что перемещение российских военных кораблей из Крыма является верным решением. По его словам, когда суда рассредоточены, их тяжелее обнаружить.

Ранее сообщалось, что Запад грозился уничтожить Черноморский флот в случае применения РФ ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами