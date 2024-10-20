Санду предрекли поражение на выборах при одном условии

Действующий президент Молдавии Майя Санду собирается заполучить победу на выборах главы государства путем различных манипуляций, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делами Владимир Джабаров. В своем Telegram-канале он отметил, что влиять на голосование Кишинев научился, в частности, у союзников с Запада.

«Проиграть на выборах действующий президент Молдавии Майя Санду может только в одном случае — если подсчет голосов будет проводиться честно. Манипулировать результатами в Кишинёве уже научились — в основном у своих западных кураторов. Это касается и отсутствия прозрачных урн и камер видеонаблюдения на участках, и ограничения числа наблюдателей. Методы, с помощью которых команда Санду намерена заполучить победу на выборах, хорошо известны», — отметил Джабаров.

Он добавил, что одной из таких мер можно назвать сокращение избирательных участков в России до всего двух единиц. Джабаров подчеркнул, что Санду пытается не дать поучаствовать в выборах 500 тыс. молдаван, проживающим в РФ.

Утром 20 октября в Молдавии стартовали президентские выборы. Параллельно проходит референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз. За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

Ранее Санду рассказала, за что голосовала на выборах президента Молдавии.