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Санду предрекли поражение на выборах при одном условии

Сенатор Джабаров: Санду проиграет выборы в Молдавии при честном подсчете голосов

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Нина Зотина/РИА Новости

Действующий президент Молдавии Майя Санду собирается заполучить победу на выборах главы государства путем различных манипуляций, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делами Владимир Джабаров. В своем Telegram-канале он отметил, что влиять на голосование Кишинев научился, в частности, у союзников с Запада.

«Проиграть на выборах действующий президент Молдавии Майя Санду может только в одном случае — если подсчет голосов будет проводиться честно. Манипулировать результатами в Кишинёве уже научились — в основном у своих западных кураторов. Это касается и отсутствия прозрачных урн и камер видеонаблюдения на участках, и ограничения числа наблюдателей. Методы, с помощью которых команда Санду намерена заполучить победу на выборах, хорошо известны», — отметил Джабаров.

Он добавил, что одной из таких мер можно назвать сокращение избирательных участков в России до всего двух единиц. Джабаров подчеркнул, что Санду пытается не дать поучаствовать в выборах 500 тыс. молдаван, проживающим в РФ.

Утром 20 октября в Молдавии стартовали президентские выборы. Параллельно проходит референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз. За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

Ранее Санду рассказала, за что голосовала на выборах президента Молдавии.

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