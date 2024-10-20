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Илон Маск пообещал выплачивать избирателям по $1 млн

The Guardian: Маск пообещал ежедневно выплачивать избирателям по $1 млн

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elonmusk/X (ранее Twitter)

Американский предприниматель Илон Маск пообещал ежедневно до начала выборов выплачивать избирателям по $1 млн в рамках кампании по поддержке кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian.

Миллиардер заявил, что его комитет политических действий America PAC, поддерживающий Трампа, будет выделять деньги тем избирателям, которые подпишут петицию, призывающую республиканцев зарегистрироваться для голосования.

Согласно материалу The Guardian, это обязательство может означать, что Маск потратит $17 млн, если он останется единственным донором своего комитета.

16 октября Федеральная избирательная комиссия США приводила данные, согласно которым предприниматель в период с июля по сентябрь пожертвовал почти $75 млн политическому комитету в поддержку предвыборной кампании Трампа America PAC. Новый отчет будет представлен комиссии 24 октября, который охватит период с 1 по 16 октября.

Ранее Маск опроверг слухи о рекордных пожертвованиях Трампу.

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Выборы в США — 2024
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