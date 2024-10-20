Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У посольства Молдавии в столице РФ образовалась длинная очередь из избирателей

РИА: первые избиратели на выборах в Молдавии пришли к посольству в РФ в 1:00 мск

close
Алексей Никольский/РИА Новости

Длинная очередь из желающих проголосовать на выборах президента Молдавии образовалась перед посольством республики в столице РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Здание дипломатического представительства находится на улице Кузнецкий Мост. При этом очередь выстроилась на улице Рождественка, именно через нее людей пускают в помещения для голосования.

В материале отмечается, что корреспондент агентства прибыл к посольству в 6:40 мск. Уже тогда желающие реализовать свое избирательное право заняли половину улицы.

«Мы пришли на выборы, чтобы спасать свою страну», — рассказала журналисту одна из стоявших в очереди женщин.

Она добавила, что из-за риска столпотворения пришла к избирательному участку около 1:00 мск.

В свою очередь, сопровождавший ее мужчина заявил о необходимости превратить Молдавию в независимое государство. Также он раскритиковал действующие власти республики за меры, принятые в отношении проживающих в РФ граждан. В частности, его недовольство вызвали отсутствие прямого транспортного сообщения между двумя странами и невозможность отправить деньги родственникам.

Еще один мужчина в очереди обратил внимание, что молдаване в странах Европы имеют больше возможностей для участия в голосовании. Как он сказал, на российской территории надо было открыть больше избирательных участков.

20 октября в Молдавии проходят выборы президента и референдум об изменении конституции ради вступления страны в Европейский союз (ЕС). Чтобы голосование признали состоявшимся, явка в обоих случаях должна превысить 33,3%. При этом для каждого процесса ее будут учитывать отдельно.

Ранее в МИД РФ рассказали, сколько бюллетеней Молдавия подготовила для проживающих на российской территории граждан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами