У посольства Молдавии в столице РФ образовалась длинная очередь из избирателей

Длинная очередь из желающих проголосовать на выборах президента Молдавии образовалась перед посольством республики в столице РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Здание дипломатического представительства находится на улице Кузнецкий Мост. При этом очередь выстроилась на улице Рождественка, именно через нее людей пускают в помещения для голосования.

В материале отмечается, что корреспондент агентства прибыл к посольству в 6:40 мск. Уже тогда желающие реализовать свое избирательное право заняли половину улицы.

«Мы пришли на выборы, чтобы спасать свою страну», — рассказала журналисту одна из стоявших в очереди женщин.

Она добавила, что из-за риска столпотворения пришла к избирательному участку около 1:00 мск.

В свою очередь, сопровождавший ее мужчина заявил о необходимости превратить Молдавию в независимое государство. Также он раскритиковал действующие власти республики за меры, принятые в отношении проживающих в РФ граждан. В частности, его недовольство вызвали отсутствие прямого транспортного сообщения между двумя странами и невозможность отправить деньги родственникам.

Еще один мужчина в очереди обратил внимание, что молдаване в странах Европы имеют больше возможностей для участия в голосовании. Как он сказал, на российской территории надо было открыть больше избирательных участков.

20 октября в Молдавии проходят выборы президента и референдум об изменении конституции ради вступления страны в Европейский союз (ЕС). Чтобы голосование признали состоявшимся, явка в обоих случаях должна превысить 33,3%. При этом для каждого процесса ее будут учитывать отдельно.

Ранее в МИД РФ рассказали, сколько бюллетеней Молдавия подготовила для проживающих на российской территории граждан.