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Глава Запорожской области призвал не ждать дефицита военных ресурсов у Киева

Балицкий: Украина не исчерпает военные ресурсы, так как получает их от НАТО

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U.S. Air Force/Global Look Press

Украина продолжает вести боевые действия за счет сил и средств западных стран, при этом данные ресурсы никогда не закончатся. Такое заявление в ходе интервью для агентства ТАСС сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он обратил внимание, что Киев не обладает собственными ресурсами для участия в вооруженном противостоянии. Так как подобных средств у страны нет, она и не сможет их исчерпать.

«Мы давно воюем с НАТО. Украина <...> себе не принадлежит. Она не определяет, чем ей заниматься и что ей делать, поэтому это определяют другие, старшие дяди, которые сегодня платят ей денежку», — подчеркнул глава российского субъекта.

По мнению Балицкого, не стоит рассчитывать, что однажды у украинских властей кончатся деньги на ведение боевых действий или они лишатся всех солдат. Причина заключается в том, что Киев тратит не свои деньги и отправляет на поле боя не своих людей.

«Наемники тоже не кончатся <...>. Поэтому наша задача — как можно быстрее освобождать мир от фашизма, устанавливать мир на наших условиях», — добавил губернатор.

Ранее в министерстве обороны Украины оценили степень зависимости страны от военной помощи западных государств.

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