Глава МИД Франции назвал Украину главным приоритетом Парижа

Украина является и останется приоритетом для Франции и союзников, несмотря на ухудшающуюся ситуацию в мире. Об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Об этом сообщает РИА Новости.

19 октября Барро прибыл на Украину с официальным визитом.

Барро также заявил, что Франция «открыта» к идее приглашения Украины в Североатлантический альянс в настоящее время и ведет соответствующие обсуждения с партнерами по организации.

18 октября министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад заявил в интервью газете Parisien, что Франция пытается убедить партнеров в необходимости уже сейчас пригласить Украину в НАТО.

16 октября Зеленский на заседании Верховной рады впервые представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов.

Первое положение подразумевает приглашение Украины в НАТО до завершения боевых действий. Второй и третий пункты включают в себя снятие с Киев ограничений на использование западного оружия для ударов по российской территории и размещение в стране некоего «сдерживающего пакета» без ядерной составляющей.

Ранее в Европе выдвинули Украине ультиматум по вопросу вступления в НАТО.