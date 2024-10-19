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Глава МИД Франции назвал Украину главным приоритетом Парижа

Глава МИД Барро: Украина останется приоритетом для Франции, несмотря на кризисы

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Украина является и останется приоритетом для Франции и союзников, несмотря на ухудшающуюся ситуацию в мире. Об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Об этом сообщает РИА Новости.

19 октября Барро прибыл на Украину с официальным визитом.

Барро также заявил, что Франция «открыта» к идее приглашения Украины в Североатлантический альянс в настоящее время и ведет соответствующие обсуждения с партнерами по организации.

18 октября министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад заявил в интервью газете Parisien, что Франция пытается убедить партнеров в необходимости уже сейчас пригласить Украину в НАТО.

16 октября Зеленский на заседании Верховной рады впервые представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов.

Первое положение подразумевает приглашение Украины в НАТО до завершения боевых действий. Второй и третий пункты включают в себя снятие с Киев ограничений на использование западного оружия для ударов по российской территории и размещение в стране некоего «сдерживающего пакета» без ядерной составляющей.

Ранее в Европе выдвинули Украине ультиматум по вопросу вступления в НАТО.

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