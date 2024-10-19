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Россия готова выслушать идеи нового президента Индонезии по Украине

Посол Толченов: Россия готова выслушать идеи президента Индонезии по Украине

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Achmad Ibrahim/AP

Россия готова выслушать предложения нового президента Индонезии Прабово Субианто по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил ТАСС российский посол в Индонезии Сергей Толченов.

Субианто был избран президентом в феврале 2024 года, но вступит в должность лишь 20 октября 2024 года. Он сменит на этом посту Джоко Видодо, который возглавлял страну с 2014 года.

Он пока только избранный президент и министр обороны, поэтому, возможно, ему пока «не с руки» продвигать дальше свою мирную инициативу, считает Толченов.

Субианто может плотно заняться этим вопросом после инаугурации, предполагает дипломат.

«Полагаю, что будем готовы выслушать его на любом уровне и посмотреть, как это можно реализовать», — сказал он и добавил, что Джакарта может захотеть подключиться к инициативе Китая и Бразилии.

В июне Субианто предложил свой план по конфликту. Он включает прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН.

11 октября сообщалось, что президент Индонезии не приедет на саммит БРИКС.

Ранее сообщалось, что Россия и Индонезия впервые проведут крупные военно-морские учения.

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