Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил, что не хотел бы начинать предвыборную кампанию

Лукашенко заявил, что Белоруссия чисто и аккуратно изберет президента

close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Белорусы чисто и аккуратно на глазах мирового сообщества изберут своего президента. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, выступая на празднике тружеников села «Дожинки» в городе Воложин Минской области, передает ТАСС.

Уехавшие из страны оппозиционеры говорят, что Лукашенко поехал на «Дожинки», чтобы начать предвыборную кампанию, заявил белорусский президент.

«Запомните: больше всего чего бы я не хотел — чтобы эта кампания начиналась», — цитирует его агентство.

По его словам, белорусы изберут того, кто с их точки зрения заслуживает этого. Поэтому никакой предвыборной кампании, подчеркнул он.

«Да, мы, как это обычно по-белорусски, чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества изберем своего президента», — добавил Лукашенко.

1 октября он заявлял, что президентская избирательная кампания в Белоруссии, которая запланирована на 2025 год, станет поводом для внешних нападок на страну.

После этого в Белоруссии возбудили уголовные дела против 45 человек по обвинению в заговоре с целью захвата власти.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами