Лукашенко заявил, что не хотел бы начинать предвыборную кампанию

Белорусы чисто и аккуратно на глазах мирового сообщества изберут своего президента. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, выступая на празднике тружеников села «Дожинки» в городе Воложин Минской области, передает ТАСС.

Уехавшие из страны оппозиционеры говорят, что Лукашенко поехал на «Дожинки», чтобы начать предвыборную кампанию, заявил белорусский президент.

«Запомните: больше всего чего бы я не хотел — чтобы эта кампания начиналась», — цитирует его агентство.

По его словам, белорусы изберут того, кто с их точки зрения заслуживает этого. Поэтому никакой предвыборной кампании, подчеркнул он.

«Да, мы, как это обычно по-белорусски, чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества изберем своего президента», — добавил Лукашенко.

1 октября он заявлял, что президентская избирательная кампания в Белоруссии, которая запланирована на 2025 год, станет поводом для внешних нападок на страну.

После этого в Белоруссии возбудили уголовные дела против 45 человек по обвинению в заговоре с целью захвата власти.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.