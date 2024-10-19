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Захарова: Запад «заткнул рот» видевшему корабли США перед взрывами «Севпотоков»

Захарова: датчанину заткнули рот о кораблях США, когда взорвали «Севпотоки»

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РИА Новости

США «заткнули рот» датскому капитану, который обнаружил у берегов Дании американские военные корабли с выключенными транспондерами за несколько дней до взрывов на «Северных потоках». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Капитан островного порта Кристиансё… Йон Анкер Нильсен прямо заявляет, что последние два года его заставляли молчать о том, что он видел накануне подрыва», — подчеркнула Захарова.

По словам официального представителя МИД, Нильсен уже сегодня может сообщить, что за несколько дней до взрывов на «Северных потоках» он отправился со спасательной службой на Кристиансё, поскольку там были обнаружены несколько неизвестных кораблей с выключенными транспондерами.

Как выяснилось, это были американские военные корабли. Они находились в экономической зоне Дании, стремясь скрыть свое местоположение. Датский капитан, как отметила Захарова, все это время знал о нахождении кораблей США рядом с берегами Дании перед подрывами «Северных потоков», однако «ему заткнули рот».

Захарова сообщила, что о соответствующих показаниях поведало Russia Today, после чего Россию на Западе вновь обвинили в «пропаганде».

В начале октября сообщалось, что Служба внешней разведки (СВР) располагает информацией о прямой причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков».

Ранее в ООН призвали жестко наказать виновных в подрывах «Северных потоков».

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