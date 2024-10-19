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Лавров ответил на заявления Байдена о переговорах с Россией по ядерному оружию

Лавров: Байден хочет заработать очки для Харрис, разговорами о переговорах с РФ

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Craig Hudson/Reuters

Президент США Джо Байден говорит о переговорах с Россией по ядерному оружию, чтобы заработать очки для кандидата от Демократической партии Камалы Харрис в преддверии выборов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью aif.ru.

«Это желание заработать предвыборные очки для кандидата от Демократической партии», — сказал Лавров.

По его словам, Россия, независимо от исхода американских выборов, будет оставаться для США если не врагом, то точно противником и конкурентом.

13 октября Байден заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявлял, что Москва понимает необходимость контактов по вопросам безопасности, однако в нынешней ситуации не может вести подобные переговоры.

Ранее в Кремле рассказали, к чему приведут масштабные учения ядерных сил НАТО в Европе.

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