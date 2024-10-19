Французский министр иностранных дел прилетел в Киев

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл на Украину с официальным визитом. Об этом пишет РИА Новости.

Из материала следует, что дипломат будет находиться в Киеве с 19 по 20 октября. В рамках поездки он планирует провести ряд встреч, в том числе с главой украинского внешнеполитического ведомства Андреем Сибигой.

18 октября министр-делегат по европейским делам Франции Бенжамен Хаддад дал интервью для газеты Parisien, в ходе которого заявил о необходимости уже сейчас пригласить Украину в НАТО. По его словам, Париж намерен мобилизовать усилия и убедить зарубежных партнеров принять соответствующее решение.

За два дня до этого французский министр обороны Себастьян Лекорню анонсировал отправку на Украину новых дронов-камикадзе. Он рассказал, что речь идет о первых ударных беспилотниках, произведенных непосредственно в республике.

Ожидается, что уже в ближайшие недели летательные аппараты передадут подразделениям Вооруженных сил Франции. Впоследствии их начнут поставлять в зону украинского конфликта. При этом всего военное ведомство страны заказало две тыс. таких дронов.

Ранее во Франции решили снабдить Украину самолетами Mirage 2000.