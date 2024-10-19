СМИ раскрыли, как Израиль может использовать тело главы ХАМАС Синвара

Тело главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара может быть использовано Израилем как «разменная монета» для освобождения заложников. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильские источники.

Отмечается, что обмен на заложников, скорее всего, является единственным способом вернуть останки Синвара в Газу.

17 октября ДНК-экспертиза подтвердила ликвидацию лидера группировки ХАМАС. Идентификация Синвара была облегчена тем фактом, что он ранее отбывал заключение в Израиле. Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что его уничтожение является «ясным посланием врагам» Израиля.

В августе лидером политбюро ХАМАС был назначен Яхья Синвар, который возглавляет группировку в секторе Газа. Он стал преемником Исмаила Хании, который был уничтожен в Тегеране в конце июля. По мнению экспертов, это назначение подчеркивает радикальный тренд, который ХАМАС продолжает придерживаться после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара считают одним из главных организаторов этой атаки.

Ранее Армия Израиля заявила об уничтожении центрального штаба «Хезболлы».