Зеленского заподозрили в попытке шантажировать западные страны

Президент Украины Владимир Зеленский, разработав так называемый «план победы», предпринял отчаянную попытку шантажировать западные страны. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Он обратил внимание, что обычно Киев по всем вопросам советуется с Вашингтоном. Но, по мнению эксперта, в этот раз украинский лидер мог представить «план победы» без предварительного согласования с США.

«Четвертый пункт [документа] совершенно фантастический по поводу того, что Украина готова заменить США в оккупации Европы. Он не мог родиться в мозгах американцев. Они не для того оккупировали Европу, организовали свои военные базы на ее территории, чтобы отдать ее украинцам», — пояснил политолог.

Как сказал Жарихин, «план победы» на самом деле представляет собой «план отчаяния». Его положения крайне сложно интерпретировать с точки зрения здравого смысла и логики, уточнил он.

Эксперт добавил, что формально разработанный Зеленским документ имеет пять пунктов. Однако на Украине устно обозначили его шестое положение, которое заключается в готовности страны сдаться в конфликте с РФ, если западные страны в течение трех месяцев не реализуют основные инициативы из «плана победы».

«То есть эти пункты нужны для того, чтобы откровенно шантажировать страны Европы и США. <...> Эти пункты совершенно фантастические по содержанию, но при этом, мол, смысл такой: если что-нибудь для нас не сделаете, то мы больше воевать не будем. Это, конечно, угрозы», — отметил Жарихин.

При этом он выразил уверенность, что Киев будет продолжать участвовать в конфликте с Москвой, пока у власти находится Зеленский.

16 октября украинский лидер выступил на заседании Верховной рады, где впервые публично представил свой «план победы». Глава государства рассказал о пяти пунктах документа, в том числе подразумевающих приглашение Киева в НАТО до завершения боевых действий и снятие с него запрета на использование западного оружия для ударов вглубь российской территории. Также в нем имеется положение об участии военных с Украины в деятельности контингента НАТО на территории Европы.

Ранее президента Украины обвинили в попытке втянуть Европейский союз в прямой конфликт с РФ.