Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американцам в колеблющихся штатах Трамп нравится чуть больше Харрис

RealClearPolitics: Трамп немного опережает Харрис во всех колеблющихся штатах

close
Alex Brandon/AP

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в колеблющихся штатах (где ни один из кандидатов не имеет явного преимущества) обходит своего оппонента от Демократической партии на голосовании Камалу Харрис. Об этом свидетельствуют данные последних опросов портала RealClearPolitics.

Согласно информации от 13 октября, в указанных регионах у республиканца 48,3%, в то время как Харрис может рассчитывать на 47,9%. Портал уточняет, что в штатах Аризона и Джорджия Трамп опережает Харрис на 1,1 п.п., в Северной Каролине их разница составляет 1 п.п. в пользу бывшего президента, в Мичигане — 0,9 п. п., в Неваде и Пенсильвании — по 0,5 п. п., а в Висконсине республиканец обогнал демократку на 0,1 п. п.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее Харрис ответила, нравится ли она избирателям-мужчинам.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами