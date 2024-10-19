Американцам в колеблющихся штатах Трамп нравится чуть больше Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в колеблющихся штатах (где ни один из кандидатов не имеет явного преимущества) обходит своего оппонента от Демократической партии на голосовании Камалу Харрис. Об этом свидетельствуют данные последних опросов портала RealClearPolitics.

Согласно информации от 13 октября, в указанных регионах у республиканца 48,3%, в то время как Харрис может рассчитывать на 47,9%. Портал уточняет, что в штатах Аризона и Джорджия Трамп опережает Харрис на 1,1 п.п., в Северной Каролине их разница составляет 1 п.п. в пользу бывшего президента, в Мичигане — 0,9 п. п., в Неваде и Пенсильвании — по 0,5 п. п., а в Висконсине республиканец обогнал демократку на 0,1 п. п.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее Харрис ответила, нравится ли она избирателям-мужчинам.