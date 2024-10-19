В МИД обвинили западные страны в одержимости превосходством

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин рассказал в интервью «Известиям», что некоторые страны Запада одержимы идеей собственного превосходства.

По словам дипломата, западные страны снижают роль Советского Союза в победе над фашизмом, а некоторые страны даже хотят вычеркнуть упоминание об участии СССР в войне с гитлеровской Германией.

«В отдельных странах всячески пытаются искоренить из памяти нынешнего поколения подвиг советских солдат, избавивших мир от нацизма», — подчеркнул Вершинин.

Он уточнил, что в некоторых странах сносят памятники советским солдатам, героизируют пособников нацистов.

До этого президент Никарагуа Даниэль Ортега во время своего выступления назвал главу Украины Владимира Зеленского «сыном Гитлера» в связи с его желанием воевать с Россией.

Ранее в МИД Белоруссии заявили об обеспокоенности враждебной риторикой Запада.