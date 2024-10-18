Президент США Джо Байден пытается избегать своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время своих визитов в Европу и «играет с ним в прятки». Об этом пишет газета Berliner Zeitung со ссылкой на источники.

«Но Байден пропустил визит на американскую базу Рамштайн в Германии якобы из-за урагана «Милтон». <...> Президент Украины Владимир Зеленский также изначально должен был посетить Рамштайн. Но из этого ничего не вышло», — пишет газета.

Газета отмечает, что появились предположения о вероятном скрытом желании западных лидеров отказаться от сотрудничества «с киевским авантюристом и бросить его произвол судьбы», после чего выдвинуть мирные предложения, приемлемые для России.

Об этом также пишет и французская газета Le Figaro, которая отмечает, что официальная позиция западных союзников не изменилась, но «за кулисами» в Париже, Берлине и Вашингтоне «очень многие мечтают о мире», даже если бы за этим «последовал отказ Киева от утраченных территорий».

До этого Зеленский заявлял, что западные чиновники не обсуждали с Киевом соглашение, по которому Украина откажется от занятых Вооруженными силами России территорий в обмен на членство в Североатлантическом альянсе, поскольку «боятся с ним об этом говорить».

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