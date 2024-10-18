Представительство МИД удалило пост со словами «страшно?» о северокорейских военных на СВО

Представительство МИД РФ во Владивостоке прокомментировало новость о том, что КНДР могла отправить своих военных на СВО вопросом «Страшно???», а затем удалило пост. Это заметил Telegram-канал Baza.

В Telegram-канале представительства опубликовали ссылку на статью южнокорейского агентства «Ренхап», в которой со ссылкой на источники в разведке Южной Кореи утверждается, что власти КНДР отправили 1500 военных во Владивосток, чтобы они поехали на СВО. Солдаты из КНДР, писало агентство, уже якобы находятся на российских базах и скоро отправятся на передовую. Речь идет о 12 тысячах северокорейских военнослужащих.

После того, как пост заметили российские СМИ, его удалили из канала.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. По его словам, поскольку РФ и КНДР подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развития событий весьма вероятная.

Ранее в НАТО не нашли доказательств присутствия армии КНДР на Украине.