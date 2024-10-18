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Главы МИД России и Турции обсудили подготовку к визиту Эрдогана на саммит БРИКС в Казани

РИА: Лавров и Фидан обсудили подготовку визита Эрдогана на саммит БРИКС в Казани

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Росконгресс

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили подготовку к визиту турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящий саммит БРИКС в Казани. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает РИА Новости.

Об этом стало известно после встречи глав МИД Турции, РФ, Азербайджана, Армении и Ирана в рамках региональной платформы «3+3» по развитию сотрудничества в Закавказье.

«В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения [России и Турции] и региональные вопросы. Обсуждалась подготовка к визиту господина президента [Эрдогана] в Казань по случаю саммита БРИКС», - сообщил собеседник агентства.

О том, что Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани, стало известно 10 октября.

Перед этим, 2 сентября, Турция официально направила заявку на вступление в БРИКС. Источники Bloomberg уточнили, что республика приняла решение вступить в организацию несколько месяцев назад после неудачных переговоров о присоединении к ЕС, кандидатом в который страна является с 1999 года. Кроме того, в администрации Реджепа Тайипа Эрдогана считают, что сейчас «геополитический гравитационный центр» начинает уходить от западных стран. При этом Анкара намерена выполнять свои обязательства в рамках НАТО и поддерживать отношения со всеми государствами многополярного мира.

Саммит БРИКС пройдет в Казани 23-24 октября.

Ранее спикер парламента Турции заявил, что вступление Анкары в БРИКС будет выгодно всему миру.

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