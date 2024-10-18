Лавров обвинил Украину в постоянном нарушении договоренностей

Соблюдаемые и поддерживаемые Россией договоренности по Украине Киев всегда нарушает. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Каждый раз, когда Россия проявляет добрую волю и поддерживает конкретные переговорные решения и конкретные договоренности, все эти договоренности рушит именно Украина», — сказал он.

Дипломат добавил, что с каждым разом, когда Украина подрывала и нарушала договоренности, она теряла территории.

Также Лавров отметил, что в «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского заложено его желание использовать стремление Запада к нанесению стратегического удара по России.

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. По его словам, план состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией. Второй — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. В него же входят требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допустить Украину к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации».

Ранее в Госдуме объяснили, сможет ли Запад утвердить «план победы» Зеленского.