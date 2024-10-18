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Абхазия временно закроет границу с Грузией

Абхазия приостановит пропуск граждан через границу с Грузией с 23 октября

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Томас Тхайцук/РИА Новости

Абхазия с 23 по 30 октября приостановит работу КПП «Ингур» на абхазо-грузинской границе в связи с возможными провокациями во время выборов в Грузии 26 октября. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.

Отмечается, что исключения сделают для возвращающихся в Абхазию граждан республики и лиц с видом на жительство, ранее на законных основаниях попавших в Грузию.

Днем 18 октября на границе Абхазии и Грузии обезвредили беспилотник, проводивший съемку местности и военных объектов. Абхазское агентство «Апсадгьыл-инфо» утверждало, что он принадлежит Давиду Кацарава, известному грузинскому активисту и лидеру «антиоккупационного движения».

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявлял, что местная оппозиция планирует осуществить в стране конституционный переворот после выборов.

Ранее в Грузии пообещали отправить в отставку президента Зурабишвили.

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