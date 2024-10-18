В Госдуму внесли проект о запрете выезда из РФ для некоторых депутатов

Комиссия Госдумы по регламенту внесла в нижнюю палату парламента проект постановления о порядке ограничения права на выезд из России депутатов, обладающих информацией особой важности. Соответствующий документ разместили в думской электронной базе.

Из пояснительной записки следует, что проект постановления направлен на исполнение закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Согласно документу, председатель Госдумы может получить право ограничивать выезд из страны для депутатов, которые обладают сведениями особой важности. Подобное решение спикер сможет принять на основании заключения аппарата палаты парламента.

После принятия решения депутат, который планировал выехать из страны, должен в течение трех рабочих дней получить соответствующее уведомление. В нем будут указаны основание и срок ограничения его права на выезд. После этого парламентарий в течение пяти рабочих дней должен сдать в аппарат Госдумы свой загранпаспорт на хранение. Если этого не будет сделано, то документ аннулируют.

В июле спикер Государственной думы Вячеслав Володин подписал распоряжение «Об уведомлении о выезде из Российской Федерации». Согласно документу, депутаты, имеющие допуск к сведениям особой важности или секретным сведениям, будут обязаны передать информацию о своих планах поехать за рубеж руководству нижней палаты.

Ранее Совфед одобрил закон о лишении парламентариев мандатов за несогласованный выезд за границу.