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Зеленского обвинили в шантаже Запада ядерным оружием

Член ОП Данюк: Зеленский начал шантажировать Запад ядерным оружием

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что членство в НАТО для Украины является альтернативой наличия ядерного оружия – это шантаж, считает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. «План победы» политика он в беседе с RT назвал «никому не нужным».

Из слов Зеленского следует, что при отсутствии гарантии членства в Североатлантическом альянсе Украина займется разработкой ядерного оружия, констатировал Данюк.

«Такое впечатление, что Зеленский пытается шантажировать Запад», — добавил он.

Подобная тактика шантажа, по мнению эксперта, связана с тем, что поездка Зеленского в страны Европы оказалась провальной, так как ни в одной из них ему не дали разрешения на удары вглубь территории России.

Что касается «плана победы», то это просто попытка украинского президента оправдать «свой абсолютно безуспешный вояж», а сам план никому не нужен, заключил Данюк.

Напомним, накануне Зеленский впервые публично представил свой «план победы», который состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украине предрекли сокращение поддержки после представления плана Зеленского.

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