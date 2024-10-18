Ядерный шантаж западных стран со стороны Украины не должен оставаться без наказания для Киева. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявила депутат бундестага ФРГ Севим Дагделен.

«Ядерный шантаж Украины в целях быстрого вступления в НАТО не должен остаться без наказания, Германия не должна позволить себе быть втянутой еще сильнее в войну», — подчеркнула она.

Накануне Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника написал, что Киев в течение нескольких недель может создать ядерное оружие с целью применения против Российской Федерации. По его словам, такой сценарий рассчитан на период после возможного урегулирования конфликта и с учетом того, что Украину не примут в Североатлантический альянс, а также последующих действий со стороны Вооруженных сил РФ. Чиновник подчеркнул, что западные страны должны «меньше думать о красных линиях РФ и гораздо больше — об украинских красных линиях». При этом советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин назвал «ерундой» публикацию немецкого таблоида.

Ранее политолог уличил Зеленского в шантаже Запада ядерным оружием.