Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан оценил «план победы» Зеленского

Орбан заявил, что «план победы» Зеленского приведет к поражению Украины

close
Bernadett Szabo/Reuters

Так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского приведет к поражению страны в конфликте с РФ. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет ТАСС.

По его словам, многие страны — члены Европейского союза (ЕС) по-прежнему настроены на продолжение боевых действий. Однако региональное содружество и Киев уже сейчас терпят поражение в противостоянии с Москвой.

«Побежденные теперь хотят перейти к «плану победы». Мы сказали, что мы в этом не участвуем. С помощью этого «плана победы» нельзя победить», — добавил глава правительства.

16 октября украинский лидер выступил на заседании Верховной рады, впервые представив свой «план победы». Он рассказал, что документ состоит всего из пяти пунктов.

Первое положение подразумевает приглашение Украины в НАТО до завершения боевых действий. Второй и третий пункты включают в себя снятие с Киев ограничений на использование западного оружия для ударов по российской территории и размещение в стране некоего «сдерживающего пакета» без ядерной составляющей. В четвертом положении говорится о необходимости усилить санкционное давление на Москву, а в пятом — об участии украинских солдат в деятельности военного контингента НАТО в Европе.

Во время выступления Зеленский подчеркнул, что второй и третий пункты «плана победы» имеют секретные положения. То же касается четвертого пункта.

Ранее президент Украины заявил, что его страну может спасти ядерное оружие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами