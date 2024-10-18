В Приморье ведутся поиски истощенного дальневосточного леопарда

Истощенный дальневосточный леопард, который выходил к дороге в Уссурийске Приморского края, мог отправиться на поиски пищи в другие районы. Однако его поиски пока не увенчались успехом, сообщил в нацпарке «Земля леопарда».

За последние три месяца очевидцы несколько раз видели леопарда у трассы в Уссурийском городском округе, находящемся в десятках километров от «Земли леопарда». В тот момент его состояние выглядело удовлетворительным, а поведение — адекватным. Однако позже ученые получили новое видео, на котором хищник заметно похудел, его шерсть была тусклой и свалявшейся, а реакция на людей — притупленной.

В результате было принято решение отловить леопарда для обследования и лечения.

Российский певец Дима Билан передал нацпарку квадрокоптер для поиска животного, который продолжается уже неделю.

На текущий момент признаков присутствия редкого хищника в районе не обнаружено. Сотрудники министерства природных ресурсов Приморского края, национального парка «Земля леопарда» и КГБУ «Приморская база авиационной охраны и защиты лесов» работают совместно в Уссурийском городском округе.

Получено разрешение от Росприроднадзора на возможное изъятие животного из дикой природы.

В районе установлены фотоловушки, проведен опрос местных жителей и используется квадрокоптер. Ученые не исключают, что леопард мог покинуть территорию в поисках более благоприятных условий для охоты.

Дальневосточный леопард является самым редким представителем крупных кошачьих в мире. Эти хищники обитают исключительно на юго-западе Приморского края и на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Так, недавно дальневосточного леопарда встретили туристы на дороге в Китае.

Несколько этих больших кошек также были замечены у границы с КНДР.

Ранее мать-героиня леопард Герда впервые попала на фотоловушку со своим новым котенком.