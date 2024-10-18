В ЕС заговорили о защите соседей России

Главы государств и правительств Евросоюза рассматривают принятие срочных шагов для защиты рубежей стран, имеющих общую границу с Россией и Белоруссией, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости. По ее словам, данные меры вызваны прессингом, с которым якобы сталкиваются европейские соседи РФ.

«Пограничные с Россией и Белоруссией страны сталкиваются с давлением на границах. Они должны иметь эффективные соответствующие меры, которые можно принять временно для защиты границ, которые мы сейчас обсуждаем», — пояснила фон дер Ляйен.

Она добавила, что в числе государств, граничащих с Россией и Белоруссией, находится Польша, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония. При этом какие именно действия для усиления охраны границ рассматривает ЕС председатель ЕК не уточнила.

Заявления фон дер Ляйен появились по завершению саммита ЕС в Брюсселе. В рамках встречи лидеры стран — участниц объединения, в частности, выступили с призывом не дать России и Белоруссии «злоупотреблять» правом на убежище. По итогам мероприятия, стороны согласились искать новые возможности для борьбы с нелегальной миграцией.

Ранее Евросоюз решил ужесточить миграционный контроль на границах РФ и Белоруссии.