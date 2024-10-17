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США отказались говорить о «плане победы» Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер не стала комментировать план Зеленского

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Evan Vucci/AP

Власти США проводят консультации с Украиной по вопросам дальнейшей военной помощи, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС. По ее словам, обсуждался между странами и «план победы», представленный украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Я точно оставлю украинцам возможность самим комментировать свой план <...> Мы продолжим обсуждать с украинцами, что им нужно на поле боя и какими иными способами мы можем помочь в том, что касается их плана победы и того, что последует дальше. Разумеется, президент [США Джо Байден] обсуждал этот план с Зеленским», — отметила Жан-Пьер.

Она указала, что не собирается добавлять ничего нового по «плану победы» Украины. Жан-Пьер подчеркнула, что не станет строить гипотезы по тому, как будет развиваться помощь США Украине по завершению каденции Байдена в январе 2025 года.

«План победы» Зеленского состоит из пяти пунктов, в том числе призыва снять ограничения на удары западным оружием вглубь России и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления.

Ранее Зеленский рассказал, что может «спасти» Украину.

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