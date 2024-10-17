Харрис рассказала, к чему может привести ликвидация главы ХАМАС

Вице-президент США, кандидат в главы государства от Демократической партии Камала Харрис призвала использовать устранение лидера ХАМАС Яхьи Синвара израильской стороной на благо всего региона, передает The Hill. По ее словам, нападение на руководителя палестинского движения может привести к завершению боевых действий в секторе Газа.

«ХАМАС уничтожен, а его руководство ликвидировано. Этот момент дает нам возможность наконец положить конец войне в Газе, и она должна закончиться так, чтобы Израиль был в безопасности, заложники были освобождены, страдания в Газе прекратились», — отметила Харрис.

Она добавила, что разрешение кризиса должно сыграть на пользу не только Израилю, но и палестинскому народу. Харрис подчеркнула, что палестинцы должны получить возможность реализовать свое право на самоопределение и безопасность.

17 октября ДНК-экспертиза подтвердила ликвидацию Синвара. В Израиле нападение на главу политбюро палестинского движения назвали «посланием врагам». При этом, с точки зрения Тель-Авива, устранение руководителя ХАМАС приведет к постепенному разрушению организации в целом.

ХАМАС совершили нападение на Израиль в октябре 2023 года, взяли в заложники множество гражданских и военных. В ответ Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа. Последующие разрушения палестинского анклава вместе с ростом количества вынужденно перемещенных лиц, вызвали осуждение в международном сообществе, в особенности со стороны исламских стран.

Ранее в Израиле отказались прекращать операцию в Газе после ликвидации главы политбюро ХАМАС.