Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Харрис рассказала, к чему может привести ликвидация главы ХАМАС

Харрис сочла ликвидацию главы ХАМАС шансом положить конец войне в Газе

close
Brian Snyder/Reuters

Вице-президент США, кандидат в главы государства от Демократической партии Камала Харрис призвала использовать устранение лидера ХАМАС Яхьи Синвара израильской стороной на благо всего региона, передает The Hill. По ее словам, нападение на руководителя палестинского движения может привести к завершению боевых действий в секторе Газа.

«ХАМАС уничтожен, а его руководство ликвидировано. Этот момент дает нам возможность наконец положить конец войне в Газе, и она должна закончиться так, чтобы Израиль был в безопасности, заложники были освобождены, страдания в Газе прекратились», — отметила Харрис.

Она добавила, что разрешение кризиса должно сыграть на пользу не только Израилю, но и палестинскому народу. Харрис подчеркнула, что палестинцы должны получить возможность реализовать свое право на самоопределение и безопасность.

17 октября ДНК-экспертиза подтвердила ликвидацию Синвара. В Израиле нападение на главу политбюро палестинского движения назвали «посланием врагам». При этом, с точки зрения Тель-Авива, устранение руководителя ХАМАС приведет к постепенному разрушению организации в целом.

ХАМАС совершили нападение на Израиль в октябре 2023 года, взяли в заложники множество гражданских и военных. В ответ Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа. Последующие разрушения палестинского анклава вместе с ростом количества вынужденно перемещенных лиц, вызвали осуждение в международном сообществе, в особенности со стороны исламских стран.

Ранее в Израиле отказались прекращать операцию в Газе после ликвидации главы политбюро ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами