Байден обсудит с Нетаньяху ликвидацию главы политбюро ХАМАС

Президент США Джо Байден в ближайшее время созвонится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в связи с ликвидацией главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского лидера, распространенное пресс-службой Белого дома.

«В ближайшее время я поговорю с премьер-министром Нетаньяху и другими израильскими лидерами, чтобы поздравить их», — отметил Байден.

Президент США добавил, что американская разведка помогала Армии обороны Израиля выследить лидеров ХАМАС. По словам Байдена, операция по ликвидации главы политбюро ХАМАС открывает возможность достижения мирного урегулирования ситуации в секторе Газа. Он назвал Яхью Синвара «непреодолимым препятствием» на пути к достижению этих целей и сравнил его физическое уничтожение с устранением Бен Ладена в 2011 году.

В четверг, 17 октября, палестинское движение ХАМАС не подтвердило и не опровергло информацию о ликвидации своего нового лидера Яхьи Синвара.

Ранее сообщалось, что ХАМАС и ФАТХ могут создать единое правительство Палестины.