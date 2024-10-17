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В Британии рассказали, как Байден унизил Зеленского

Меркурис: Байден унизил Зеленского визитом в ФРГ после отмены «Рамштайна»

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Leah Millis/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден унизил главу Украины Владимира Зеленского, запланировав визит в ФРГ почти сразу после отмены встречи в «Рамштайне». Такое мнение в эфире YouTube-канала Duran выразил британский эксперт Александр Меркурис.

«США планируют это таким образом, чтобы унизить Зеленского самым худшим образом. Джо Байден отменяет встречу в «Рамштайне», после чего собирается поехать в ФРГ», — заявил Меркурис.

Зеленский планировал представить свой «план победы» западным партнерам на встрече контактной группы по обороне в Рамштайне (Германия) 12 октября. Но 8 октября стало известно, что президент США Джо Байден решил отложить намеченные визиты в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон», который надвигался на Флориду. Несмотря на это, в рамках европейского турне на прошлой неделе президент Украины встретился с лидерами Великобритании, Франции, Италии, генсеком НАТО Марком Рютте и канцлером Германии Олафом Шольцем.

В четверг, 17 октября, Байден все-таки приедет в Германию с «тихим» визитом, но на встречи контактной группы это не повлияет, уточняет телеканал.

Ранее в Британии сообщили, что европейские страны отказали Зеленскому во всех просьбах.

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