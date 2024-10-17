Американист назвал провальным интервью Харрис телеканалу Fox News

Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал интервью кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис телеканалу Fox News, в котором она заявила о намерении отказаться от курса нынешнего американского лидера Джо Байдена. По мнению эксперта, в целом данная беседа оказалась провальной.

«Изменить политический процесс кардинальным образом у нее не выйдет. Демократы сделали ставку на Харрис как раз для того, чтобы все осталось по-прежнему. Партии нужно одно единственное обновление — формальная замена лица, сидящего во главе государства. Но этот трюк, кажется, не сработает: общество хочет реформ», — сказал Дробницкий.

Он добавил, что у Харрис нет больше ничего, кроме критики своего оппонента — кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Как заявила Харрис в ходе интервью Fox News, которое прошло накануне, от Байдена ее отличает то, что «большая часть ее карьеры пришлась не на Вашингтон». По словам кандидата в президенты США от демократов, она относит себя к «новому поколению лидеров».

Пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт позднее написала в соцсети Х, что интервью Харрис телеканалу было катастрофой и продемонстрировало, что она не справится с давлением на посту главы Белого дома.

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