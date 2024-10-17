Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американист назвал провальным интервью Харрис телеканалу Fox News

Политолог Дробницкий: Харрис нечего предложить американцам, кроме критики Трампа

close
Evelyn Hockstein/Reuters

Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал интервью кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис телеканалу Fox News, в котором она заявила о намерении отказаться от курса нынешнего американского лидера Джо Байдена. По мнению эксперта, в целом данная беседа оказалась провальной.

«Изменить политический процесс кардинальным образом у нее не выйдет. Демократы сделали ставку на Харрис как раз для того, чтобы все осталось по-прежнему. Партии нужно одно единственное обновление — формальная замена лица, сидящего во главе государства. Но этот трюк, кажется, не сработает: общество хочет реформ», — сказал Дробницкий.

Он добавил, что у Харрис нет больше ничего, кроме критики своего оппонента — кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Как заявила Харрис в ходе интервью Fox News, которое прошло накануне, от Байдена ее отличает то, что «большая часть ее карьеры пришлась не на Вашингтон». По словам кандидата в президенты США от демократов, она относит себя к «новому поколению лидеров».

Пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт позднее написала в соцсети Х, что интервью Харрис телеканалу было катастрофой и продемонстрировало, что она не справится с давлением на посту главы Белого дома.

Ранее стало известно, за кого досрочно проголосовал экс-президент США Джимми Картер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами