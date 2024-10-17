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Членство Украины в НАТО связали с установлением четких границ страны

AP: границы Украины должны быть четко определены для вступления страны в НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Границы Украины должны быть четко демаркированы, чтобы страна могла вступить в НАТО. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на дипломатов альянса.

По их словам, точное определение границ нужно, чтобы не было разночтений по поводу того, когда должна вступать в силу пятая статья Североатлантического договора, закрепляющая принцип коллективной обороны НАТО. Речь о положении документа, которое означает, что нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов.

17 октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что однажды Украина станет членом НАТО, но пока неясно, когда именно это произойдет.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы». Его план состоит из пяти пунктов, один из которых подразумевает приглашение страны в НАТО до завершения конфликта с Россией.

Ранее генсек НАТО назвал главную задачу альянса на Украине.

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