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Орбан оценил положение Запада в конфликте на Украине

Премьер Орбан: Запад находится в проигрышном положении в конфликте на Украине

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад находится в проигрышном положении в конфликте на Украине, и кто-то должен понести за это ответственность. Его слова приводит издание The Pioneer.

Он подчеркнул, что Запад вел себя так, «будто это его собственная война», и теперь оказался в проигрышном положении.

«Если посмотреть на военную ситуацию на фронте и на способность действовать двух воюющих сторон, то очевидно, что мы в данный момент находимся в проигрышном положении», — сказал Орбан.

9 октября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на дебатах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном жестко раскритиковала его усилия по урегулированию конфликта на Украине, указав на необходимость продолжать поддержку Киева во всех сферах во что бы то ни стало. С ее точки зрения, европейцы не хотят, чтобы Украина капитулировала в конфликте с Москвой.

Позже Орбан заявил, что фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер хотят свергнуть правительство Венгрии. По словам Орбана, нынешнее венгерское правительство предполагается заменить на администрацию «в брюссельском стиле».

Ранее в Польше сделали неутешительноезаявление о положении Украины.

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