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Президент Литвы назвал текущий момент худшим для переговоров РФ и Украины

Науседа заявил, что сейчас неподходящий момент для переговоров РФ и Украины

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Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал текущий момент неподходящим для начала мирных переговоров между РФ и Украиной. Об этом пишет Reuters.

Как отметил глава государства, в настоящее время Москва уверена, что «загоняет Киев в угол».

«Это худший момент для начала переговоров, потому что они (российские власти. — «Газета.Ru») чувствуют, что РФ — более сильная сторона», — подчеркнул литовский лидер.

14 октября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис опубликовал в социальной сети X пост, в котором раскритиковал мирные инициативы по конфликту на Украине, не отвечающие ее требованиям. По мнению дипломата, в реальности подобные предложения представляют собой просьбы к Киеву о капитуляции и не способны привести к установлению прочного мира.

7 октября глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о готовности РФ к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. При этом он обратил внимание, что завершение противостояния между Москвой и Киевом станет возможным только после устранения его первопричин.

Ранее в США выразили надежду на скорое урегулирование украинского кризиса.

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