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В ООН предупредили о скором окончании запасов еды для сектора Газа

ООН: через полторы недели закончится продовольствие для северной части Газы

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Mohammed Salem/Reuters

Директор Всемирной продовольственной программы на палестинских территориях Антуан Ренар предупредил, что через полторы недели у организации закончатся запасы продовольствия для сотен тысяч людей на севере сектора Газа. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times.

Через две недели организация больше не сможет предоставлять горячее питание людям на севере Газы, а уже через семь дней закончится хлеб, если Израиль немедленно не разрешит резко увеличить объемы поставок гуманитарной помощи, рассказал Ренар.

«Спустя год после начала войны мы все еще сталкиваемся с необходимостью [осуществления операций] на ежедневной основе. Это совершенно невыносимо», — подчеркнул он.

Израиль отрицает ограничение поставок помощи в сектор Газа. Накануне страна заявила, что 50 грузовиков с продовольствием, водой и медицинскими принадлежностями, предоставленными Иорданией, были переброшены в северную часть Газы.

Однако директор Всемирной продовольственной программы на палестинских территориях заявил, что поступивших объемов недостаточно, и что им удалось собрать лишь 12 грузовиков пшеничной муки, которых хватит, чтобы накормить лишь часть людей.

«Нынешний голод хуже предыдущего. Сегодня ничего нет в наличии ..., [нет] трав, растущих на земле, а консервы любого вида — если они есть — нужно иметь бесконечные деньги, чтобы их купить», — сказал адвокат и отец четверых детей Ибрагим аль-Харабиши из города Джабалия на севере анклава.

По его словам, у жителей Газы есть мука, но нет хлеба, потому что они не могут разжечь печь, так как люди боятся выйти за дровами.

По данным ООН, около 1,4 млн человек в секторе Газа страдают от недостатка воды и еды.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар фосфорными боеприпасами по зданию с беженцами в Газе.

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