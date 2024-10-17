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Зеленский не стал просить деньги у США во время своей последней поездки

Politico: Зеленский не просил денег у США во время своей поездки в сентябре

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не стал просить деньги у американского правительства во время поездки в США в сентябре. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских сенаторов.

«Сейчас, по его (Зеленского. — «Газета.Ru») словам, у него есть все, что ему нужно», — указано в материале.

Сенаторы отметили, что украинский лидер «не просил напрямую о дополнительном финансировании». При этом американская помощь Украине закончится в начале 2025 года. Авторы материала обратили внимание, что на текущий момент официальных сообщений о продлении поддержки не было.

Зеленский прибыл в Нью-Йорк 18 сентября. Там украинский лидер принял участие в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Вашингтоне президент Украины провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

25 сентября журнал The Washington Examiner сообщал, что группа республиканцев в палате представителей США потребовала расследовать визит Зеленского в Вашингтон. Согласно материалу издания, конгрессмены выразили обеспокоенность, что администрация президента США могла неправомерно использовать ресурсы налогоплательщиков для организации его поездки в политических целях.

Ранее экс-советник Кучмы оценил итоги визита Зеленского в США.

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