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В штабе Трампа назвали катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News

Штаб Трампа: интервью Харрис телеканалу Fox News обернулось катастрофой

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Brian Snyder/Reuters

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис не смогла ответить ни на один вопрос ведущего телеканала Fox News, интервью обернулось катастрофой. Об этом заявила представитель предвыборной кампании Трампа Кэролайн Ливитт в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Интервью Камалы Харрис с Бретом Байером (ведущим Fox News. — «Газета.Ru») было катастрофой. Камала злилась, защищалась и отрекалась от ответственности за проблемы, с которыми сталкиваются американцы», — отметила она.

Ливитт обратила внимание на то, что Харрис не ответила ни на один вопрос, потому что у вице-президента «нет ответов».

«Вся кампания Камалы основана на лжи о президенте Трампе», — заметила Ливитт.

По ее словам, Харрис не выдержала давления интервью Fox News, и она «не может выдержать давления быть президентом США».

Издание New York Post отмечало, что Харрис после неудачного выступления перед избирателями в Аризоне столкнулась с жесткой критикой со стороны американской общественности, она даже не смогла объяснить важность выборов. Бывший советник Дональда Трампа Стив Кортес заявил, что «Камала Харрис без телесуфлера — худший кошмар Демократической партии», подчеркнуло NYP.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От республиканцев на этот пост претендует Дональд Трамп, кандидатом от демократов выступает вице-президент Камала Харрис. Байден летом снялся с президентской гонки в пользу Харрис.

Ранее Камала Харрис отказалась давать интервью агентству Bloomberg.

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Выборы в США — 2024
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