Встречу по Украине в формате «Рамштайн» перенесли на ноябрь

Встреча контактной группы по обороне Украины, которая должна была состояться 12 октября на американской авиабазе Рамштайн в Германии, пройдет в ноябре. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«В ноябре 2024 года президент [США Джо] Байден проведет виртуальную встречу контактной группы по обороне Украины на уровне глав государств», — отмечается в публикации.

По данным пресс-службы, участники встречи обсудят дополнительную помощь для Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский планировал представить свой «план победы» западным партнерам на встрече контактной группы по обороне в Рамштайне 12 октября. Но 8 октября стало известно, что Байден решил отложить намеченные визиты в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон», который надвигался на Флориду. Несмотря на это, в рамках европейского турне на прошлой неделе президент Украины встретился с лидерами Великобритании, Франции, Италии, генсеком НАТО Марком Рютте и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Формат «Рамштайн» — международная коалиция, которая обсуждает возможности дальнейшей военной помощи Киеву. В ее работе участвуют более 50 государств — все страны Североатлантического альянса, большинство членов Евросоюза и союзники из Африки и Азии. Название «Рамштайн» контактная группа и ее ежемесячные встречи получили из-за одноименной авиабазы в Германии, где 26 апреля 2022 года состоялась первая встреча участников.

Ранее поездку Зеленского в Европу прокомментировали словами «это конец».