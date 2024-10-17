Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Встречу по Украине в формате «Рамштайн» перенесли на ноябрь

Белый дом: встреча по Украине в формате «Рамштайн» пройдет в ноябре

close
Matthias Schrader/AP

Встреча контактной группы по обороне Украины, которая должна была состояться 12 октября на американской авиабазе Рамштайн в Германии, пройдет в ноябре. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«В ноябре 2024 года президент [США Джо] Байден проведет виртуальную встречу контактной группы по обороне Украины на уровне глав государств», — отмечается в публикации.

По данным пресс-службы, участники встречи обсудят дополнительную помощь для Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский планировал представить свой «план победы» западным партнерам на встрече контактной группы по обороне в Рамштайне 12 октября. Но 8 октября стало известно, что Байден решил отложить намеченные визиты в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон», который надвигался на Флориду. Несмотря на это, в рамках европейского турне на прошлой неделе президент Украины встретился с лидерами Великобритании, Франции, Италии, генсеком НАТО Марком Рютте и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Формат «Рамштайн» — международная коалиция, которая обсуждает возможности дальнейшей военной помощи Киеву. В ее работе участвуют более 50 государств — все страны Североатлантического альянса, большинство членов Евросоюза и союзники из Африки и Азии. Название «Рамштайн» контактная группа и ее ежемесячные встречи получили из-за одноименной авиабазы в Германии, где 26 апреля 2022 года состоялась первая встреча участников.

Ранее поездку Зеленского в Европу прокомментировали словами «это конец».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами