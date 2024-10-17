Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спикер грузинского парламента рассказал о возможности конституционного переворота

Папуашвили: оппозиция в Грузии планирует конституционный переворот

close
Shalva Papuashvili/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

После парламентских выборов в Грузии местная оппозиция планирует осуществить в стране конституционный переворот. Такое мнение высказал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщает ТАСС.

По словам Папуашвили, «есть все признаки такого сценария». В первую очередь к ним относятся уже подготовленное техническое правительство, а также ангажированные наблюдатели на выборах с заранее написанными фальшивыми заключениями о ходе или результатах голосования.

«Мы видим заранее объявленный сценарий конституционного переворота и видим, что эти последние две недели будут активными в этом отношении», — сказал Папуашвили.

Политик полагает, что на случай проигрыша оппозиционных партий в Грузии запланировано непризнание выборов с последующим установлением «альтернативной власти». Папуашивили сравнил подобные планы с военными переворотами в «банановых республиках», после которых «к власти приходит хунта».

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.

16 октября Папуашвили заявил, что грузинская оппозиция вовлечет Грузию в военное противостояние с Россией, если победит на предстоящих выборах.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузией управляет «российское правительство».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами