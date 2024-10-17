Спикер грузинского парламента рассказал о возможности конституционного переворота

После парламентских выборов в Грузии местная оппозиция планирует осуществить в стране конституционный переворот. Такое мнение высказал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщает ТАСС.

По словам Папуашвили, «есть все признаки такого сценария». В первую очередь к ним относятся уже подготовленное техническое правительство, а также ангажированные наблюдатели на выборах с заранее написанными фальшивыми заключениями о ходе или результатах голосования.

«Мы видим заранее объявленный сценарий конституционного переворота и видим, что эти последние две недели будут активными в этом отношении», — сказал Папуашвили.

Политик полагает, что на случай проигрыша оппозиционных партий в Грузии запланировано непризнание выборов с последующим установлением «альтернативной власти». Папуашивили сравнил подобные планы с военными переворотами в «банановых республиках», после которых «к власти приходит хунта».

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.

16 октября Папуашвили заявил, что грузинская оппозиция вовлечет Грузию в военное противостояние с Россией, если победит на предстоящих выборах.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузией управляет «российское правительство».