США объявили о новом пакете помощи для Украины

Соединенные Штаты объявили о выделении Киеву новой военной помощи на сумму $425 млн. Об этом сообщил Белый дом.

В новый пакет помощи вошли дополнительные средства противовоздушной обороны, боеприпасы класса земля-воздух, бронетехника и критически важные боеприпасы.

Вечером 16 октября пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединенные Штаты объявят о выделении нового пакета вооружений для Украины. При этом Жан-Пьер отметила, что США сохраняют в силе запрет на применение американского оружия для дальнобойных ударов вглубь России.

В среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс стремится к объему военной помощи Украине в размере €40 млрд. Он отметил, что за первую половину 2024 года страны НАТО отправили военную помощь Украине объемом €20,9 млрд.

Ранее в США заявили, что Китай положил палец на чашу весов украинского конфликта.