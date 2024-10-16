В Кремле прокомментировали обследования Путина в ЦКБ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин проходит в Центральной клинической больнице (ЦКБ) диспансеризацию. Об этом сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что проблем со здоровьем у президента нет.

«Имеется в виду обычные диспансеризации», — пояснил представитель Кремля, уточнив, что речь идет об обычной профилактике, а не о каких-либо проблемах со здоровьем.

До этого Путин рассказал, что проходит регулярные обследования в Центральной клинической больнице. По его словам, врачи ЦКБ рекомендуют делать прививку от гриппа отечественным препаратом.

Центральная клиническая больница с поликлиникой является главным медицинским учреждением Управления делами Президента Российской Федерации.

15 октября Дженнифер Гатри, доцент кафедры микробиологии и иммунологии Западного университета, говорила, что COVID-19 обычно циркулирует вместе с гриппом, поэтому вакцинацию против них можно проводить одновременно.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.