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В Кремле прокомментировали обследования Путина в ЦКБ

Песков: у Путина нет проблем со здоровьем, в ЦКБ он проходит диспансеризацию

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Александр Казаков/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин проходит в Центральной клинической больнице (ЦКБ) диспансеризацию. Об этом сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что проблем со здоровьем у президента нет.

«Имеется в виду обычные диспансеризации», — пояснил представитель Кремля, уточнив, что речь идет об обычной профилактике, а не о каких-либо проблемах со здоровьем.

До этого Путин рассказал, что проходит регулярные обследования в Центральной клинической больнице. По его словам, врачи ЦКБ рекомендуют делать прививку от гриппа отечественным препаратом.

Центральная клиническая больница с поликлиникой является главным медицинским учреждением Управления делами Президента Российской Федерации.

15 октября Дженнифер Гатри, доцент кафедры микробиологии и иммунологии Западного университета, говорила, что COVID-19 обычно циркулирует вместе с гриппом, поэтому вакцинацию против них можно проводить одновременно.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.

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