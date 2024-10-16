В Германии усомнились в реалистичности требований Зеленского

Из ключевых требований «плана» президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта ничего не выйдет. Такое мнение выразил обозреватель Bild Юлиан Рёпке на своей странице в соцсети X.

«Из вступления в НАТО ничего не выйдет, из требования разрешить наносить удары вглубь РФ западным оружием ничего не выйдет, из общей защиты от российских истребителей ничего не выйдет. А об освобождении страны даже больше не упоминается», — написал он.

16 октября Зеленский на выступлении в Верховной раде впервые публично представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. Помимо вышеперечисленного, в нем содержатся требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допуск Украины к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации».

В последнем пункте предполагается, что солдаты ВСУ будут участвовать в укреплении обороны НАТО в Европе и даже смогут заменить американский контингент в ЕС.

Ранее в НАТО раскрыли свое отношение к плану Зеленского.